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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 13 сентября 2014
Арсенал
13.09.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
63'
Д. Уилшир
74'
А. Санчес
28'
С. Агуэро
83'
М. Демичелис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
М. Артета
️️️️
М. Фламини
90'
+5
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Уэлбек
88'
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Демичелис
Пас отдал
А. Коларов
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Дебюши
81'
Травма
М. Дебюши
78'
77'
Замена
А. Коларов
️️️️
Фернандиньо
Желтая карточка
А. Санчес
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Уилшир
74'
68'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
64'
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
Д. Уилшир
Пас отдал
А. Рэмзи
63'
Желтая карточка
Н. Монреаль
61'
Желтая карточка
М. Фламини
58'
51'
Желтая карточка
Фернандиньо
46'
Замена
С. Насри
️️️️
Ф. Лэмпард
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Навас
24'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
22'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
26
Дебюши
20
Фламини
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
4
Санчес
3-2-3-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Сабалета
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
26
Дебюши
12
Чамберс
12
Чамберс
26
Дебюши
20
Фламини
8
Артета
8
Артета
20
Фламини
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
5
Фернандиньо
11
Коларов
11
Коларов
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
14
Насри
14
Насри
8
Лэмпард
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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