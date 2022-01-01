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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 01 января 2022
Арсенал
01.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
31'
Б. Сака
57'
Р. Марез (П)
90+3'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+4
Желтая карточка
Родри
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Родри
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Б. Сака
84'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Ляказетт
71'
Желтая карточка
Р. Холдинг
68'
Желтая карточка
Б. Сака
63'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
63'
63'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Г. Жезус
Вторая желтая
Габриэль
59'
Желтая карточка
Габриэль
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марез
Желтая карточка
Г. Джака
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
К. Тирни
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Кайку
ПВ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
15
Аке
16
Родри
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
26
Де Брюйне
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
7
Сака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
7
Сака
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
9
Жезус
20
Гюндоган
20
Гюндоган
9
Жезус
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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