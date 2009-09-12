Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 12 сентября 2009
Манчестер Сити
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Арсенал
20'
М. Ричардс
77'
К. Беллами
82'
Э. Адебайор
85'
Ш. Райт-Филлипс
66'
Р. ван Перси
88'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
Н. Де Йонг
+2
ГОЛ! 4:2!
Т. Росицки
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 4:1!
Ш. Райт-Филлипс
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
Э. Адебайор
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Б. Санья
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 2:1!
К. Беллами
Пас отдал
М. Ричардс
Замена
М. Петров
️️️️
С. Айрленд
Желтая карточка
А. Сонг
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Росицки
Замена
Т. Росицки
️️️️
Н. Денилсон
ГОЛ! 1:0!
М. Ричардс
Пас отдал
Г. Бэрри
20'
19'
Желтая карточка
Б. Санья
Желтая карточка
Д. Лескотт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-2-1
24
Гивен
3
Бридж
15
Лескотт
2
Туре
4
Ричардс
7
Айрленд
34
Де Йонг
18
Бэрри
39
Беллами
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
36
Галлас
3
Клиши
15
Денилсон
8
Сонг
32
Бендтнер
4
Фабрегас
5
Диаби
32
ван Перси
7
Айрленд
19
Петров
19
Петров
7
Айрленд
3
Санья
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Санья
15
Денилсон
10
Росицки
10
Росицки
15
Денилсон
8
Сонг
9
Эдуардо
9
Эдуардо
8
Сонг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Арсенал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+