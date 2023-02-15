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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 15 февраля 2023
Арсенал
15.02.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
42'
Б. Сака (П)
24'
К. Де Брюйне
72'
Д. Грилиш
82'
Э. Холанд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
88'
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
83'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
83'
82'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
77'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
76'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
Э. Нкетиа
64'
62'
Желтая карточка
Д. Грилиш
61'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
Т. Томиясу
48'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Сака
42'
36'
Желтая карточка
Эдерсон
34'
Желтая карточка
К. Уокер
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПАЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
3
Диаш
26
Марез
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
26
Марез
28
Аканджи
28
Аканджи
26
Марез
26
Де Брюйне
27
Филлипс
27
Филлипс
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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