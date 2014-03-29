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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 29 марта 2014
Арсенал
29.03.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
52'
М. Фламини
18'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
89'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
85'
84'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
80'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Насри
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
78'
63'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Навас
ГОЛ! 1:1!
М. Фламини
Пас отдал
Л. Подольски
52'
45'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
Т. Росицки
41'
33'
Желтая карточка
В. Компани
31'
Желтая карточка
Я. Туре
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
20
Фламини
10
Подольски
10
Росицки
8
Касорла
9
Жиру
3-2-3-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Джеко
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
14
Насри
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
14
Насри
16
Навас
20
Милнер
20
Милнер
16
Навас
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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