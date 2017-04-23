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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 23 апреля 2017
Арсенал
23.04.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
72'
Н. Монреаль
101'
А. Санчес
62'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Озил
119'
116'
Желтая карточка
Н. Отаменди
107'
Желтая карточка
Л. Сане
106'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
105'
+1
Желтая карточка
Г. Джака
105'
105'
Желтая карточка
Ф. Делф
103'
Желтая карточка
Я. Туре
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
101'
99'
Замена
Фернандо
️️️️
Фернандиньо
99'
Замена
Ф. Делф
️️️️
С. Агуэро
97'
Травма
Фернандиньо
89'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
О. Жиру
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
72'
69'
Желтая карточка
Фернандиньо
62'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
Желтая карточка
А. Санчес
25'
23'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Сильва
22'
Травма
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛАЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чех
6
Косиельни
6
Холдинг
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-2-3-1
1
Браво
16
Навас
4
Компани
30
Отаменди
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Сане
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
21
Окслэд-Чемберлен
2
Бельерин
2
Бельерин
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
13
Коклен
13
Коклен
10
Озил
9
Жиру
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Жиру
5
Фернандиньо
5
Фернандо
5
Фернандо
5
Фернандиньо
10
Агуэро
18
Делф
18
Делф
10
Агуэро
21
Сильва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
21
Сильва
Стерлинг
17
Ихеначо
17
Ихеначо
Стерлинг
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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