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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 10 августа 2014
Арсенал
10.08.2014, воскресенье, 18:00
Суперкубок Англии
3 : 0
Завершен
Манчестер Сити
22'
С. Касорла
42'
А. Рэмзи
61'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Рэмзи
86'
85'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Х. Навас
76'
Замена
М. Ричардс
️️️️
А. Коларов
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
70'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Уилшир
68'
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Уилшир
61'
60'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Джеко
60'
Замена
Б. Сукулини
️️️️
Я. Туре
51'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Санчес
46'
Замена
О. Жиру
️️️️
Я. Саного
46'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Л. Косиельни
46'
46'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Я. Саного
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Уилшир
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
21
Давид Сильва
АП
4-1-2-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
12
Чамберс
26
Дебюши
8
Артета
21
Рэмзи
10
Уилшир
8
Касорла
9
Саного
4
Санчес
3-3-1-1-2
13
Кабальеро
16
Навас
22
Настасич
28
Боята
3
Клиши
5
Фернандо
11
Коларов
42
Туре
14
Насри
10
Джеко
9
Йоветич
6
Косиельни
18
Монреаль
18
Монреаль
6
Косиельни
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
10
Уилшир
20
Фламини
20
Фламини
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
21
Рэмзи
9
Саного
9
Жиру
9
Жиру
9
Саного
11
Коларов
4
Ричардс
4
Ричардс
11
Коларов
16
Навас
7
Синклейр
7
Синклейр
16
Навас
10
Джеко
20
Милнер
20
Милнер
10
Джеко
42
Туре
5
Сукулини
5
Сукулини
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
21
Сильва
14
Насри
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Эмилиано Мартинес
ВР
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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