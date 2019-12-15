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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 15 декабря 2019
Арсенал
15.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
2'
К. Де Брюйне
15'
Р. Стерлинг
40'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
85'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Л. Торрейра
81'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
72'
70'
Замена
Р. Марез
️️️️
И. Гюндоган
62'
Желтая карточка
Б. Менди
61'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Озил
59'
56'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
40'
ГОЛ! 0:3!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
Замена
Б. Сака
️️️️
С. Колашинац
40'
35'
Желтая карточка
Родри
17'
Желтая карточка
Фернандиньо
15'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
3-1-2-2-2
1
Лено
23
Колашинац
12
Чамберс
19
Папастатопулос
34
Торрейра
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
10
Озил
7
Обамеянг
19
Пепе
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
47
Фоден
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Озил
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Озил
34
Торрейра
28
Уиллок
28
Уиллок
34
Торрейра
23
Колашинац
7
Сака
7
Сака
23
Колашинац
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
20
Гюндоган
26
Марез
26
Марез
20
Гюндоган
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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