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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 14 декабря 2013
Манчестер Сити
14.12.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
6 : 3
Завершен
Арсенал
14'
С. Агуэро
39'
А. Негредо
50'
Фернандиньо
66'
Д. Сильва
88'
Фернандиньо
90+6'
Я. Туре (П)
31'
Т. Уолкотт
63'
Т. Уолкотт
90+4'
П. Мертезакер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 6:3!
Я. Туре
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
В. Щесны
90'
+4
ГОЛ! 5:3!
П. Мертезакер
Пас отдал
Б. Санья
ГОЛ! 5:2!
Фернандиньо
Пас отдал
С. Насри
88'
Желтая карточка
В. Компани
80'
76'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
72'
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Фламини
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
71'
ГОЛ! 4:2!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Навас
66'
63'
ГОЛ! 3:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Рэмзи
ГОЛ! 3:1!
Фернандиньо
50'
Желтая карточка
Д. Сильва
49'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Агуэро
49'
Травма
С. Агуэро
47'
42'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Л. Косиельни
42'
Травма
Л. Косиельни
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
39'
31'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Демичелис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
3
Клиши
4
Компани
2
Демичелис
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Сильва
21
Негредо
10
Агуэро
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
20
Фламини
32
Уолкотт
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
9
Жиру
10
Агуэро
16
Навас
16
Навас
10
Агуэро
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
6
Косиельни
4
Вермален
4
Вермален
6
Косиельни
20
Фламини
7
Гнабри
7
Гнабри
20
Фламини
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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