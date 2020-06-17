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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 17 июня 2020
Манчестер Сити
17.06.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
45+2'
Р. Стерлинг
51'
К. Де Брюйне (П)
90+1'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
90'
+1
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
80'
Желтая карточка
Родри
79'
76'
Желтая карточка
К. Тирни
Замена
Фернандиньо
️️️️
Э. Ляпорт
70'
Замена
Родри
️️️️
К. Де Брюйне
70'
67'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Д. Уиллок
67'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
67'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
М. Гендузи
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Сильва
65'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Де Брюйне
51'
49'
Красная карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
45'
+2
24'
Замена
Д. Луис
️️️️
П. Мари
8'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
24
Гарсия
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
21
Сильва
4-1-3-1-1
1
Лено
2
Бельерин
13
Мустафи
4
Мари
63
Тирни
34
Джака
28
Уиллок
9
Нкетиа
6
Гендузи
7
Сака
7
Обамеянг
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
11
Де Брюйне
16
Родри
16
Родри
11
Де Брюйне
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
21
Сильва
20
Силва
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
28
Уиллок
17
Нелсон
17
Нелсон
28
Уиллок
4
Мари
4
Луис
4
Луис
4
Мари
34
Джака
25
Себальос
25
Себальос
34
Джака
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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