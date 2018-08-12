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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 12 августа 2018
Арсенал
12.08.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
14'
Р. Стерлинг
64'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
87'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
79'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
73'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Г. Джака
70'
64'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Б. Менди
60'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Рэмзи
54'
Желтая карточка
Г. Джака
52'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
35'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Менди
4'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Чех
13
Мустафи
19
Папастатопулос
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
6
Гендузи
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
6
Стоунз
23
Менди
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
2
Мэйтленд-Найлс
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
2
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
34
Торрейра
34
Торрейра
34
Джака
21
Рэмзи
91
Ляказетт
91
Ляказетт
21
Рэмзи
26
Марез
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
26
Марез
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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