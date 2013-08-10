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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 10 августа 2013
Манчестер Сити
10.08.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
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0
0
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0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
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Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
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