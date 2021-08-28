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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 28 августа 2021
Манчестер Сити
28.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал
7'
И. Гюндоган
12'
Ф. Торрес
43'
Г. Жезус
53'
Родри
84'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ! 5:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Марез
84'
71'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
М. Эдегор
Желтая карточка
Родри
67'
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
61'
59'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Силва
57'
ГОЛ! 4:0!
Родри
Пас отдал
Ф. Торрес
53'
46'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Б. Сака
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
46'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Грилиш
43'
35'
Красная карточка
Г. Джака
28'
Желтая карточка
С. Колашинац
24'
Желтая карточка
С. Соареш
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Г. Жезус
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
14
Торрес
9
Жезус
3-3-3-1
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
12
Чамберс
21
Соареш
34
Джака
23
Колашинац
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
20
Силва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Силва
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
7
Сака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
8
Эдегор
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Артур Оконкво
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Артур Оконкво
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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