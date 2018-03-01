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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 01 марта 2018
Арсенал
01.03.2018, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
15'
Б. Силва
28'
Д. Сильва
33'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
90'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Сильва
82'
Замена
Я. Туре
️️️️
С. Агуэро
72'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
53'
33'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
К. Уокер
Желтая карточка
С. Колашинац
32'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
19'
Желтая карточка
Н. Отаменди
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
10
Озил
7
Обамеянг
18
Уэлбек
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
13
Данило
20
Гюндоган
10
Сане
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
20
Силва
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
10
Агуэро
42
Туре
42
Туре
10
Агуэро
21
Сильва
9
Жезус
9
Жезус
21
Сильва
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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