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Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 08 мая 2016
Манчестер Сити
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
8'
С. Агуэро
51'
К. Де Брюйне
10'
О. Жиру
68'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
Замена
В. Бони
️️️️
Х. Навас
79'
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандо
79'
76'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Эль-Ненни
71'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
К. Ихеначо
71'
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Санчес
Пас отдал
О. Жиру
59'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
51'
24'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Уэлбек
10'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
10
Агуэро
17
Ихеначо
4-2-1-3
1
Чех
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
17
Ивоби
4
Санчес
18
Уэлбек
9
Жиру
5
Фернандо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
17
Ихеначо
16
Навас
2
Бони
2
Бони
16
Навас
6
Эль-Ненни
13
Коклен
13
Коклен
6
Эль-Ненни
18
Уэлбек
10
Уилшир
10
Уилшир
18
Уэлбек
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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