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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 31 марта 2024
Манчестер Сити
31.03.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
79'
Желтая карточка
Д. Райя
78'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
72'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
67'
Желтая карточка
Г. Жезус
66'
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
66'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Я. Кивиор
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Ковачич
61'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Ф. Фоден
61'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Н. Аке
27'
Травма
Н. Аке
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛП
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
ЦП
20
Бернарду Силва
ПП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Якуб Кивиор
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЛФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-4-1
1
Ортега
15
Аке
24
Гвардиол
3
Диаш
95
Аканджи
16
Родри
47
Фоден
8
Ковачич
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-1-2-3
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
4
Кивиор
41
Райс
21
Жоржиньо
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
9
Жезус
15
Аке
82
Льюис
82
Льюис
15
Аке
8
Ковачич
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Ковачич
47
Фоден
11
Доку
11
Доку
47
Фоден
4
Кивиор
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Кивиор
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
20
Офсайды
2
1
Количество передач
688
269
Сейвы
2
1
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.68
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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Манчестер Сити
Арсенал
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1
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12:56
2
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09:33
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1
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1
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6
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