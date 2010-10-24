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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 24 октября 2010
Манчестер Сити
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
20'
С. Насри
67'
А. Сонг
87'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ! 0:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Насри
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Шамах
Желтая карточка
В. Компани
Замена
М. Балотелли
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 0:2!
А. Сонг
Пас отдал
М. Шамах
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Тевес
Замена
У. Бридж
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
С. Фабрегас
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Г. Бэрри
13'
Желтая карточка
Н. Денилсон
Красная карточка
Д. Боята
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
14
Самир Насри
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
17
Боатенг
28
Боята
4
Компани
4
Ричардс
20
Милнер
34
Де Йонг
18
Бэрри
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Клиши
14
Насри
8
Сонг
15
Денилсон
28
Аршавин
4
Фабрегас
27
Шамах
42
Туре
3
Бридж
3
Бридж
42
Туре
32
Тевес
25
Адебайор
25
Адебайор
32
Тевес
18
Бэрри
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Бэрри
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
Уолкотт
4
Фабрегас
27
Шамах
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Шамах
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:40 (прямая)
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