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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 03 февраля 2019
Манчестер Сити
03.02.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
1'
С. Агуэро
44'
С. Агуэро
61'
С. Агуэро
11'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Замена
Р. Марез
️️️️
К. Де Брюйне
88'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
81'
79'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Ш. Мустафи
78'
Травма
Ш. Мустафи
67'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Колашинац
66'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ивоби
Желтая карточка
И. Гюндоган
65'
ГОЛ! 3:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
44'
11'
ГОЛ! 1:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
Н. Монреаль
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Ляпорт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
14
Ляпорт
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
4-2-1-1-2
1
Лено
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Мустафи
23
Колашинац
2
Лихтштайнер
34
Торрейра
6
Гендузи
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
11
Де Брюйне
26
Марез
26
Марез
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
13
Мустафи
3
Мавропанос
3
Мавропанос
13
Мустафи
17
Ивоби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
17
Ивоби
23
Колашинац
4
Суарес
4
Суарес
23
Колашинац
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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