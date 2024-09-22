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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 22 сентября 2024
Манчестер Сити
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
9'
Э. Холанд
90+8'
Д. Стоунз
22'
Р. Калафьори
45+1'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ! 2:2!
Д. Стоунз
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+2
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
Х. Тимбер
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+1
87'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Г. Мартинелли
83'
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Савиньо
78'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
К. Уокер
78'
74'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Р. Калафьори
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Ж. Доку
70'
65'
Желтая карточка
М. Льюис-Скелли
46'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Б. Сака
45'
+8
Вторая желтая
Л. Троссард
45'
+7
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Р. Диаш
45'
+1
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Габриэль
Пас отдал
Б. Сака
34'
Желтая карточка
Л. Троссард
Желтая карточка
Эдерсон
23'
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Калафьори
Пас отдал
Г. Мартинелли
Замена
М. Ковачич
️️️️
Родри
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Савиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
17
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
2
Уокер
6
Стоунз
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
17
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
17
Савиньо
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
7
Сака
4
Уайт
4
Уайт
7
Сака
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
9
Жезус
9
Жезус
7
Мартинелли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
1
5
Всего ударов по воротам
33
5
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
699
202
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
18
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.65
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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