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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 27 января 2023
Манчестер Сити
27.01.2023, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
64'
Н. Аке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Зинченко
75'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Б. Сака
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
75'
66'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
66'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Тирни
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Грилиш
64'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Р. Марез
58'
Замена
К. Уокер
️️️️
Р. Льюис
57'
46'
Замена
А. Локонга
️️️️
Т. Парти
46'
Замена
В. Салиба
️️️️
Р. Холдинг
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Д. Стоунз
45'
+4
Травма
Д. Стоунз
44'
42'
Желтая карточка
Р. Холдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ОП
34
Гранит Джака
ОП
3
Фабиу Виейра
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Леандро Троссард
ЛФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Маркиньос
ПВ
4-1-1-3-1
1
Ортега
15
Аке
28
Аканджи
6
Стоунз
82
Льюис
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
4-2-1-1-2
30
Тернер
5
Томиясу
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
18
Парти
34
Джака
3
Виейра
7
Сака
9
Нкетиа
19
Троссард
6
Стоунз
14
Ляпорт
14
Ляпорт
6
Стоунз
82
Льюис
2
Уокер
2
Уокер
82
Льюис
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
26
Марез
19
Альварес
19
Альварес
26
Марез
63
Тирни
47
Зинченко
47
Зинченко
63
Тирни
6
Холдинг
2
Салиба
2
Салиба
6
Холдинг
18
Парти
6
Локонга
6
Локонга
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
10
Коул Палмер
ПВ
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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