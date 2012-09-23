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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 23 сентября 2012
Манчестер Сити
23.09.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
40'
Д. Лескотт
82'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
Х. Гарсия
90'
+2
90'
+1
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Жервиньо
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Касорла
72'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Л. Подольски
72'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Диаби
Замена
К. Тевес
️️️️
Э. Джеко
68'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Синклейр
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
Д. Сильва
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Скотт Синклейр
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Санти Касорла
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
42
Туре
6
Хави Гарсия
7
Синклейр
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-3-3
1
Манноне
6
Дженкинсон
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
21
Рэмзи
8
Артета
5
Диаби
27
Жервиньо
8
Касорла
10
Подольски
7
Синклейр
6
Родуэлл
6
Родуэлл
7
Синклейр
10
Джеко
32
Тевес
32
Тевес
10
Джеко
27
Жервиньо
13
Коклен
13
Коклен
27
Жервиньо
10
Подольски
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Подольски
5
Диаби
9
Жиру
9
Жиру
5
Диаби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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