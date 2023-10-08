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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 08 октября 2023
Арсенал
08.10.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
86'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
К. Хаверц
86'
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
75'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Э. Нкетиа
75'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
75'
68'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Х. Альварес
68'
Замена
М. Нуньес
️️️️
М. Ковачич
68'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Льюис
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
46'
29'
Желтая карточка
М. Ковачич
23'
Желтая карточка
Б. Силва
Желтая карточка
Жоржиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
21
Жоржиньо
19
Троссард
8
Эдегор
9
Нкетиа
9
Жезус
3-2-1-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
15
Аке
24
Гвардиол
2
Уокер
82
Льюис
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
9
Холанд
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Нкетиа
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Нкетиа
82
Льюис
6
Стоунз
6
Стоунз
82
Льюис
8
Ковачич
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Ковачич
19
Альварес
11
Доку
11
Доку
19
Альварес
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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