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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 21 февраля 2021
Арсенал
21.02.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
2'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Бельерин
87'
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Эль-Ненни
86'
Замена
Д. Луис
️️️️
Р. Холдинг
82'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Н. Пепе
73'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Эдегор
73'
64'
Желтая карточка
Ж. Канселу
63'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Г. Джака
53'
51'
Желтая карточка
Б. Силва
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
4
Мари
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
6
Стоунз
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
20
Силва
6
Холдинг
4
Луис
4
Луис
6
Холдинг
19
Пепе
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
19
Пепе
6
Эль-Ненни
25
Себальос
25
Себальос
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
91
Ляказетт
91
Ляказетт
8
Эдегор
11
Де Брюйне
9
Жезус
9
Жезус
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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