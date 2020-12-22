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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 22 декабря 2020
Арсенал
22.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
31'
А. Ляказетт
3'
Г. Жезус
54'
Р. Марез
59'
Ф. Фоден
73'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Ляказетт
77'
77'
Замена
К. Уокер
️️️️
Родри
74'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
73'
ГОЛ! 1:4!
Э. Ляпорт
Пас отдал
Ф. Фоден
70'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Б. Силва
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эль-Ненни
66'
65'
Желтая карточка
Б. Силва
59'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Фернандиньо
54'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
Замена
Н. Пепе
️️️️
Г. Мартинелли
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Г. Мартинелли
31'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
25'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
23'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
А. Зинченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-4-1-1
31
Рунарссон
23
Колашинац
6
Габриэль
13
Мустафи
21
Соареш
25
Себальос
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
91
Ляказетт
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
91
Ляказетт
9
Балогун
9
Балогун
91
Ляказетт
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
19
Пепе
19
Пепе
7
Мартинелли
20
Силва
14
Торрес
14
Торрес
20
Силва
16
Родри
2
Уокер
2
Уокер
16
Родри
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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