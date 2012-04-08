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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 08 апреля 2012
Арсенал
08.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
87'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
+3
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Вторая желтая
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
М. Артета
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
А. Сантос
Замена
А. Сантос
️️️️
К. Гиббс
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Балотелли
17'
Замена
Д. Писарро
️️️️
Я. Туре
15'
Травма
Я. Туре
2'
Желтая карточка
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЛФ
51
Йосси Бенаюн
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Серхио Агуэро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
8
Сонг
10
Росицки
32
ван Перси
51
Бенаюн
32
Уолкотт
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
3
Клиши
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
14
Насри
10
Агуэро
45
Балотелли
3
Гиббс
11
Сантос
11
Сантос
3
Гиббс
51
Бенаюн
21
Рэмзи
21
Рэмзи
51
Бенаюн
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
42
Туре
7
Писарро
7
Писарро
42
Туре
10
Агуэро
32
Тевес
32
Тевес
10
Агуэро
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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