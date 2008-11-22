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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 22 ноября 2008
Манчестер Сити
22.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
45'
С. Айрленд
56'
Робиньо
90+1'
Д. Старридж (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Старридж
+1
Замена
Д. Хаманн
️️️️
Робиньо
Замена
Элано
️️️️
Д. Васселл
Замена
К. Вела
️️️️
А. Диаби
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Хойт
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 1:0!
С. Айрленд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
4
Венсан Компани
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
0
Дитмар Хаманн
ЦП
8
Элано
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
1
Харт
22
Гарридо
22
Данн
4
Ричардс
5
Сабалета
37
Васселл
4
Компани
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
70
Робиньо
25
Мварувари
4-4-2
1
Альмуния
2
Хойт
5
Джуру
16
Сильвестр
3
Клиши
15
Денилсон
5
Диаби
8
Сонг
14
Насри
32
ван Перси
32
Бендтнер
70
Робиньо
0
Хаманн
0
Хаманн
70
Робиньо
37
Васселл
8
Элано
8
Элано
37
Васселл
15
Старридж
15
Старридж
2
Хойт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
2
Хойт
5
Диаби
10
Вела
10
Вела
5
Диаби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
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РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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