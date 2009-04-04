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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 04 апреля 2009
Арсенал
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
8'
Э. Адебайор
50'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Д. Старридж
️️️️
Робиньо
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Элано
️️️️
В. Компани
Желтая карточка
К. Туре
Травма
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Р. Данн
19'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
У. Бридж
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
28
Андрей Аршавин
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПВ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
2
Туре
36
Галлас
3
Санья
15
Денилсон
8
Сонг
4
Фабрегас
32
Уолкотт
25
Адебайор
28
Аршавин
4-3-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
22
Данн
5
Онуоха
3
Бридж
5
Сабалета
34
Де Йонг
4
Компани
98
Райт-Филлипс
70
Робиньо
39
Беллами
32
Уолкотт
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Уолкотт
4
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Фабрегас
25
Адебайор
32
Бендтнер
32
Бендтнер
25
Адебайор
4
Компани
8
Элано
8
Элано
4
Компани
3
Бридж
6
Фернандес
6
Фернандес
3
Бридж
70
Робиньо
15
Старридж
15
Старридж
70
Робиньо
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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