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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 24 апреля 2010
Арсенал
24.04.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
Г. Нильсен
️️️️
Ш. Гивен
Травма
Ш. Гивен
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Росицки
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Э. Адебайор
️️️️
П. Виейра
Желтая карточка
А. Диаби
Желтая карточка
М. Сильвестр
Замена
М. Ричардс
️️️️
У. Бридж
Травма
У. Бридж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Манчестер Сити
12
Гуннар Нильсен
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Клиши
16
Сильвестр
5
Кэмпбелл
3
Санья
10
Росицки
8
Сонг
5
Диаби
32
Уолкотт
14
Насри
32
ван Перси
4-4-1-1
24
Гивен
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
3
Бридж
11
Джонсон
34
Де Йонг
0
Виейра
39
Беллами
18
Бэрри
32
Тевес
10
Росицки
27
Эбуэ
27
Эбуэ
10
Росицки
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
24
Гивен
12
Нильсен
12
Нильсен
24
Гивен
3
Бридж
4
Ричардс
4
Ричардс
3
Бридж
0
Виейра
25
Адебайор
25
Адебайор
0
Виейра
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
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Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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2 : 3
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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