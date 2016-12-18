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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 18 декабря 2016
Манчестер Сити
18.12.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
47'
Л. Сане
72'
Р. Стерлинг
5'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
Фернандо
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Г. Паулиста
88'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Замена
К. Ихеначо
️️️️
К. Де Брюйне
84'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
80'
78'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Сане
76'
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
72'
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Ивоби
Желтая карточка
Я. Туре
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Сильва
47'
Замена
Б. Санья
️️️️
П. Хавьер Сабалета
46'
Желтая карточка
Д. Сильва
38'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
3
Клиши
11
Коларов
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандо
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
11
Де Брюйне
4-2-3-1
1
Чех
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
34
Джака
32
Уолкотт
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
5
Сабалета
3
Санья
3
Санья
5
Сабалета
10
Сане
16
Навас
16
Навас
10
Сане
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Де Брюйне
Окслэд-Чемберлен
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
13
Коклен
9
Жиру
9
Жиру
13
Коклен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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