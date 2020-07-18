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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 18 июля 2020
Арсенал
18.07.2020, суббота, 21:45
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
19'
П. Обамеянг
71'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Себальос
88'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Ш. Мустафи
87'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Ляказетт
78'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Н. Пепе
72'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Тирни
71'
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
66'
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
4-1-2-1-3
63
Тирни
4
Луис
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
19
Пепе
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
24
Гарсия
14
Ляпорт
23
Менди
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Де Брюйне
25
Себальос
23
Колашинац
23
Колашинац
25
Себальос
13
Мустафи
6
Холдинг
6
Холдинг
13
Мустафи
91
Ляказетт
34
Торрейра
34
Торрейра
91
Ляказетт
19
Пепе
28
Уиллок
28
Уиллок
19
Пепе
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
Сильва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
Сильва
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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