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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 26 апреля 2023
Манчестер Сити
26.04.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Арсенал
7'
К. Де Брюйне
45+1'
Д. Стоунз
54'
К. Де Брюйне
90+5'
Э. Холанд
86'
Р. Холдинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
90'
+5
Желтая карточка
Родри
88'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
87'
86'
ГОЛ! 3:1!
Р. Холдинг
Пас отдал
Л. Троссард
80'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
80'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
80'
76'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Д. Грилиш
76'
72'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
Замена
Р. Марез
️️️️
И. Гюндоган
72'
60'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Джака
60'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Э. Холанд
54'
Желтая карточка
Р. Диаш
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Э. Холанд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Джон Стоунз
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
28
Аканджи
2
Уокер
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Холдинг
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
20
Гюндоган
26
Марез
26
Марез
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
34
Джака
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
34
Джака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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