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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 05 января 2011
Арсенал
05.01.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
+2
Замена
Д. Боатенг
️️️️
К. Тевес
Красная карточка
П. Хавьер Сабалета
Красная карточка
Б. Санья
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Уилшир
Травма
Р. ван Перси
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Джонсон
️️️️
Жо
Желтая карточка
Н. Де Йонг
20'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Жо
ЦФ
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Клиши
5
Джуру
6
Косиельни
3
Санья
14
Насри
10
Уилшир
8
Сонг
32
Уолкотт
4
Фабрегас
32
ван Перси
4-1-3-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
2
Туре
5
Сабалета
34
Де Йонг
20
Милнер
42
Туре
18
Бэрри
32
Тевес
21
Жо
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
10
Уилшир
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Уилшир
32
Тевес
17
Боатенг
17
Боатенг
32
Тевес
21
Жо
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Жо
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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