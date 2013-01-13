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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 13 января 2013
Арсенал
13.01.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
21'
Д. Милнер
31'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
90'
+3
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
88'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
85'
Желтая карточка
Г. Бэрри
75'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
К. Тевес
74'
Желтая карточка
Х. Гарсия
73'
Красная карточка
В. Компани
70'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Т. Уолкотт
64'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
62'
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
57'
54'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Т. Вермален
45'
+1
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
Пас отдал
К. Тевес
Замена
П. Мертезакер
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
12'
11'
Пенальти не реализован!
Э. Джеко
Красная карточка
Л. Косиельни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
5
Абу Диаби
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
32
Карлос Тевес
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Денис Суарес
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Вермален
3
Санья
10
Уилшир
5
Диаби
10
Подольски
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
4-2-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
32
Тевес
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
21
Окслэд-Чемберлен
4
Мертезакер
4
Мертезакер
21
Окслэд-Чемберлен
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
32
Тевес
15
Лескотт
15
Лескотт
32
Тевес
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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