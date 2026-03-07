07.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
11
Брозович
21
Коман
10
Мане
20
Габриэль
79
Феликс
9
Аль-Хамдан
3-2-3-2
81
Максимиану
2
аль-Брейк
93
Аль-Салули
27
Хавсави
18
Аль-Хаджи
8
Дукуре
80
Месси
44
Зулиани
10
Бенрахма
91
Ляказетт
72
Коне
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
20
Габриэль
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
20
Габриэль
11
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
11
Брозович
9
Аль-Хамдан
29
Гариб
29
Гариб
9
Аль-Хамдан
26
Мартинес
23
Яхья
23
Яхья
26
Мартинес
27
Хавсави
25
Абди
25
Абди
27
Хавсави
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
Остались в запасе
Аль-Наср
Неом
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
96
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Мустафа Малайека
ВР
59
Abdulaziz Al-Khanani
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
51
José Carabalí
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
96
Саад Аль-Нассер
АП
Остались в запасе
1
Мустафа Малайека
ВР
59
Abdulaziz Al-Khanani
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
51
José Carabalí
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Наср - Неом
3
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
12
Офсайды
2
2
Количество передач
426
336
Сейвы
3
9
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.76
0.64
xGP (предотвращенные голы)
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Неом», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Неом»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»