  «Аль-Наср» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Аль-Наср» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 20:50
Аль-Наср
07.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Неом
90+5' М. Симакан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Неом
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
(К) ПЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
8
Абдулайе Дукуре
ЦП
72
Амаду Коне
АП
44
Эди Зулиани
АП
80
Райан Месси
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Наср
61
Mubarak Al-Buainain
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
Неом
1
Мустафа Малайека
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
59
Abdulaziz Al-Khanani
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
51
José Carabalí
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
11
Брозович
21
Коман
10
Мане
20
Габриэль
79
Феликс
9
Аль-Хамдан
3-2-3-2
81
Максимиану
2
аль-Брейк
93
Аль-Салули
27
Хавсави
18
Аль-Хаджи
8
Дукуре
80
Месси
44
Зулиани
10
Бенрахма
91
Ляказетт
72
Коне
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
20
Габриэль
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
20
Габриэль
11
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
11
Брозович
9
Аль-Хамдан
29
Гариб
29
Гариб
9
Аль-Хамдан
26
Мартинес
23
Яхья
23
Яхья
26
Мартинес
27
Хавсави
25
Абди
25
Абди
27
Хавсави
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
Статистика матча Аль-Наср - Неом
3
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
12
Офсайды
2
2
Количество передач
426
336
Сейвы
3
9
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.76
0.64
xGP (предотвращенные голы)
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Неом», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Неом»

«Аль-Наср» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Наср
