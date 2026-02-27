Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Нажма» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.67

27 февраля 2026 15:22
Аль-Нажма - Аль-Охдуд
28 февр. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Обе забьют — да
Сделать ставку

28 февраля в 24 туре чемпионата Саудовской Аравии встретятся два аутсайдера: «Аль-Нажма» идет 18-й с 8 очками, «Аль-Охдуд» – 17-й с 10 очками. По таблице это прямой матч за выживание, но по текущей форме обе команды подходят с серьезными проблемами в обороне: хозяева пропустили 14 мячей за последние пять игр, гости – 15.

«Аль-Нажма»

Прошлый матч против «Аль-Насра» (0:5) подчеркнул главную слабость команды – оборона не выдерживает давления, и эта тенденция тянется уже давно: «Аль-Нажма» пропускает в семи турах чемпионата Саудовской Аравии подряд. Атака при этом нестабильна – всего 3 гола за последние пять встреч (в среднем 0,60). Для «Аль-Нажмы» важно хотя бы не “поплыть” после раннего пропущенного, потому что по статистике команда чаще теряет структуру именно по ходу матча. Лучший бомбардир – Лазаро (6 голов в 19 матчах), но одного яркого исполнителя мало, если линия обороны регулярно дает сопернику слишком много пространства.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» тоже в кризисе результатов: четыре поражения подряд в чемпионате Саудовской Аравии. При этом команда не уходит без гола – забивает в трех последних турах, и по последним пяти матчам у нее 5 голов (в среднем 1,00). Но оборона проваливается еще сильнее, чем у соперника: 15 пропущенных за пять игр, а серия с пропущенными в лиге тянется уже девять матчей подряд. Даже когда «Аль-Охдуд» находит свои моменты впереди, он почти всегда оставляет сопернику шанс ответить – отсюда и проблемы с набором очков.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

  • 18 место, 8 очков после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии
  • Пропускает в 7 последних матчах лиги
  • В среднем: 0,60 забито и 2,80 пропущено (последние 5 игр)
  • Против «Аль-Охдуда» забивает в 3 последних матчах

«Аль-Охдуд»

  • 17 место, 10 очков после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии
  • 4 поражения подряд в лиге
  • Пропускает в 9 последних матчах лиги
  • В среднем: 1,00 забито и 3,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах, включая игры против «Аль-Нажмы»

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Охдуд»

По цифрам это матч, в котором логичнее отталкиваться не от “чистой” победы, а от сценария с голами: обе команды слишком много пропускают (14 и 15 за последние пять матчей), а «Аль-Охдуд» при этом забивает в трех турах подряд. «Аль-Нажма» дома обычно выглядит собраннее против соперников своего уровня, плюс в очных встречах у нее есть позитивный паттерн – не проигрывает в 5 из 7 матчей против этого соперника и регулярно забивает. На таком фоне базовый вариант – «Аль-Нажма» не проиграет, но с высокой вероятностью обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.67
  • «Аль-Нажма» не проиграет (1Х)

1.67
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Нажма
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 