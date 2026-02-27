28 февраля в 24 туре чемпионата Саудовской Аравии встретятся два аутсайдера: «Аль-Нажма» идет 18-й с 8 очками, «Аль-Охдуд» – 17-й с 10 очками. По таблице это прямой матч за выживание, но по текущей форме обе команды подходят с серьезными проблемами в обороне: хозяева пропустили 14 мячей за последние пять игр, гости – 15.

«Аль-Нажма»

Прошлый матч против «Аль-Насра» (0:5) подчеркнул главную слабость команды – оборона не выдерживает давления, и эта тенденция тянется уже давно: «Аль-Нажма» пропускает в семи турах чемпионата Саудовской Аравии подряд. Атака при этом нестабильна – всего 3 гола за последние пять встреч (в среднем 0,60). Для «Аль-Нажмы» важно хотя бы не “поплыть” после раннего пропущенного, потому что по статистике команда чаще теряет структуру именно по ходу матча. Лучший бомбардир – Лазаро (6 голов в 19 матчах), но одного яркого исполнителя мало, если линия обороны регулярно дает сопернику слишком много пространства.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» тоже в кризисе результатов: четыре поражения подряд в чемпионате Саудовской Аравии. При этом команда не уходит без гола – забивает в трех последних турах, и по последним пяти матчам у нее 5 голов (в среднем 1,00). Но оборона проваливается еще сильнее, чем у соперника: 15 пропущенных за пять игр, а серия с пропущенными в лиге тянется уже девять матчей подряд. Даже когда «Аль-Охдуд» находит свои моменты впереди, он почти всегда оставляет сопернику шанс ответить – отсюда и проблемы с набором очков.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

18 место, 8 очков после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии

Пропускает в 7 последних матчах лиги

В среднем: 0,60 забито и 2,80 пропущено (последние 5 игр)

Против «Аль-Охдуда» забивает в 3 последних матчах

«Аль-Охдуд»

17 место, 10 очков после 23 туров чемпионата Саудовской Аравии

4 поражения подряд в лиге

Пропускает в 9 последних матчах лиги

В среднем: 1,00 забито и 3,00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах, включая игры против «Аль-Нажмы»

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Охдуд»

По цифрам это матч, в котором логичнее отталкиваться не от “чистой” победы, а от сценария с голами: обе команды слишком много пропускают (14 и 15 за последние пять матчей), а «Аль-Охдуд» при этом забивает в трех турах подряд. «Аль-Нажма» дома обычно выглядит собраннее против соперников своего уровня, плюс в очных встречах у нее есть позитивный паттерн – не проигрывает в 5 из 7 матчей против этого соперника и регулярно забивает. На таком фоне базовый вариант – «Аль-Нажма» не проиграет, но с высокой вероятностью обмена голами.

Рекомендованные ставки