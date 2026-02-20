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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 20:50
Аль-Охдуд
20.02.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Кадисия
43' К. Бассогог 86' A. Al Hatila
34' Х. Киньонес 50' В. Аль-Ахмед 74' Х. Киньонес 87' Х. Киньонес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
(К) ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
55
Mateo Borrell
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
99
Khaled Al-Lazam
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
3-3-3-1
94
Самуэл
98
Аль-Кайди
22
Гюнтер
18
Гюль
42
Факихи
91
Нею
21
55
27
Индже
13
Бассогог
99
3-2-2-3
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
23
Аль-Ахмед
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
32
Ретеги
22
Бонсу Баа
12
12
42
Факихи
93
Нгуэн
93
Нгуэн
42
Факихи
99
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
99
22
Бонсу Баа
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
Бонсу Баа
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
25
Отавио
11
Азази
11
Азази
25
Отавио
10
Аль-Джувейр
40
40
10
Аль-Джувейр
32
Ретеги
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
32
Ретеги
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Кадисия
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
3
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
17
Офсайды
2
2
Количество передач
365
580
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
3.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Кадисия», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Охдуд
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