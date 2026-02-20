20.02.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Охдуд
Аль-Охдуд
3-3-3-1
94
Самуэл
98
Аль-Кайди
22
Гюнтер
18
Гюль
42
Факихи
91
Нею
21
55
27
Индже
13
Бассогог
99
3-2-2-3
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
23
Аль-Ахмед
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
32
Ретеги
22
Бонсу Баа
12
12
42
Факихи
93
Нгуэн
93
Нгуэн
42
Факихи
99
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
99
22
Бонсу Баа
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
Бонсу Баа
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
25
Отавио
11
Азази
11
Азази
25
Отавио
10
Аль-Джувейр
40
40
10
Аль-Джувейр
32
Ретеги
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
32
Ретеги
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Кадисия
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
3
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
17
Офсайды
2
2
Количество передач
365
580
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
3.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Кадисия», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»