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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Охдуд
Аль-Наср - Аль-Охдуд: обзор матча 24 ноября 2023
Аль-Наср
24.11.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
13'
С. Аль-Наджеи
77'
К. Роналду
80'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Охдуд
Замена
М. Маран
️️️️
А. Теллес
90'
+3
89'
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
Ф. Тэнасе
89'
Замена
M. Khadhari
️️️️
Л. Тавамба
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
Отавио
88'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
80'
79'
Замена
M. Al Shaikh
️️️️
А. Кольядо
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
77'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Гариб
56'
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
С. Аль-Наджеи
55'
Замена
М. Брозович
️️️️
С. Фофана
55'
34'
Желтая карточка
Л. Тавамба
26'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
ГОЛ! 1:0!
С. Аль-Наджеи
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-3-2
36
Наджар
13
Теллес
5
Аль-Амри
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
42
Фофана
29
Гариб
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
14
Аль-Наджеи
3-2-1-3-1
28
Витор
33
Буркэ
4
Аль-Рубаи
8
27
Фарадж
4
Кверквелия
16
Педроса
10
Кольядо
17
Тэнасе
77
Годвин
9
Тавамба
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
42
Фофана
77
Брозович
77
Брозович
42
Фофана
14
Аль-Наджеи
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
14
Аль-Наджеи
29
Гариб
23
Яхья
23
Яхья
29
Гариб
13
Теллес
16
Маран
16
Маран
13
Теллес
17
Тэнасе
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
17
Тэнасе
10
Кольядо
13
13
10
Кольядо
9
Тавамба
97
97
9
Тавамба
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Охдуд
33
Валид Абдулла
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Охдуд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi,
Стадион:
Аль-Авивал
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