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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Генчлербирлиги
Карагюмрюк - Генчлербирлиги: обзор матча 08 мая 2021
Карагюмрюк
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
5 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
8'
Э. Жуканович
17'
Ф. Борини
60'
А. Ндао
76'
А. Ндао
88'
J. Lens (П)
90+4'
I. Karakas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Генчлербирлиги
90'
+4
ГОЛ! 5:1!
I. Karakas
Желтая карточка
Э. Роко
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 5:0!
J. Lens
88'
87'
Желтая карточка
О. Артан
84'
Замена
О. Артан
️️️️
F. AyitÃ©
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Борини
81'
Замена
S. Ahmetoglu
️️️️
Ю. Балковец
81'
ГОЛ! 4:0!
А. Ндао
Пас отдал
Ф. Борини
76'
Замена
E. Tatli
️️️️
Л. Кастро
72'
Замена
A. Aktas
️️️️
Л. Билья
71'
67'
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
S. Yilmaz
ГОЛ! 3:0!
А. Ндао
Пас отдал
Л. Кастро
60'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
К. Алтинай
59'
Желтая карточка
J. Lens
56'
46'
Замена
D. Furman
️️️️
B. Stancu
46'
Замена
I. Karakas
️️️️
M. Huseyin Seyhan
46'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
С. Дикмен
28'
Желтая карточка
B. Stancu
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Бертолаччи
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуканович
Пас отдал
Ю. Балковец
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Карагюмрюк
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
3-5-1-1
2
Вивиано
3
Роко
87
Жуканович
29
Балковец
6
Билья
91
Бертолаччи
19
Кастро
27
4
Алтинай
18
Ндао
16
Борини
4-3-3
15
Нордфельдт
4
Юханссон
3
39
4
Кызылдаг
26
Пирис
6
Дикмен
17
11
9
0
19
Кастро
14
14
19
Кастро
29
Балковец
70
70
29
Балковец
16
Борини
9
Собич
9
Собич
16
Борини
4
Алтинай
6
Хеденстад
6
Хеденстад
4
Алтинай
6
Билья
22
22
6
Билья
11
27
Артан
27
Артан
11
9
7
7
9
6
Дикмен
19
Берисбек
19
Берисбек
6
Дикмен
0
23
23
0
17
26
26
17
Остались в запасе
Карагюмрюк
Генчлербирлиги
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
АП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
АП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Карагюмрюк - Генчлербирлиги
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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