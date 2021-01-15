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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Карагюмрюк
Генчлербирлиги - Карагюмрюк: обзор матча 15 января 2021
Генчлербирлиги
15.01.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Карагюмрюк
74'
Р. Пирис (П)
22'
Л. Билья (П)
36'
А. Ндао
88'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Карагюмрюк
90'
+3
Желтая карточка
В. Арвеладзе
Замена
M. Cecenoglu
️️️️
Z. TourÃ©
90'
+3
90'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Б. Ндиайе
Желтая карточка
Z. TourÃ©
89'
89'
Желтая карточка
Ф. Курукук
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Собич
Пас отдал
Д. Дурмаз
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Yilmaz
81'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
79'
79'
Замена
Э. Сабо
️️️️
А. Бертолаччи
79'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Ф. Борини
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Пирис
74'
Желтая карточка
S. Yilmaz
68'
65'
Замена
К. Алтинай
️️️️
Л. Билья
65'
Замена
А. Собич
️️️️
M. ErdinÃ§
Замена
I. Karakas
️️️️
D. Furman
63'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
54'
Замена
M. Yildirim
️️️️
С. Дикмен
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Балковец
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Ндао
Пас отдал
Б. Ндиайе
Желтая карточка
Д. Сио
26'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
39
4
Кызылдаг
15
4
Юханссон
21
Кандеяш
6
Дикмен
17
13
Сио
26
Пирис
7
4-3-1-2
2
Вивиано
29
Балковец
37
Кампи
6
Хеденстад
22
Курукук
6
Билья
5
Ндиайе
91
Бертолаччи
18
Ндао
9
16
Борини
15
77
77
15
17
19
Берисбек
19
Берисбек
17
6
Дикмен
8
8
6
Дикмен
7
23
23
7
9
9
Собич
9
Собич
9
5
Ндиайе
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
5
Ндиайе
6
Билья
4
Алтинай
4
Алтинай
6
Билья
16
Борини
10
Дурмаз
10
Дурмаз
16
Борини
91
Бертолаччи
52
Сабо
52
Сабо
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Карагюмрюк
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
96
Emre Çolak
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
96
Emre Çolak
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Генчлербирлиги - Карагюмрюк
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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