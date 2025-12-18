18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
25
Ханше-Ольсен
48
Потульски
3
Видмер
2
Сано
31
Кор
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
44
Вайпер
3-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
17
55
ван Дронгелен
29
Макумбу
10
Нтчам
20
Мусаба
9
Муандилмаджи
11
Килинк
21
Хольс
10
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Джэ Сон
3
Видмер
14
Бевинг
14
Бевинг
3
Видмер
44
Вайпер
17
Холлербах
17
Холлербах
44
Вайпер
10
Нтчам
55
55
10
Нтчам
17
24
Боревкович
24
Боревкович
17
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
20
Мусаба
16
16
20
Мусаба
21
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
21
Хольс
Остались в запасе
Майнц
Самсунспор
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Майнц - Самсунспор
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
10
Офсайды
2
3
Количество передач
394
475
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.58
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Самсунспора», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»