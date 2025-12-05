05.12.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-2-2-1
23
Чакир
88
Караташ
14
Бартакжи
23
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
21
Йилмаз
19
Сане
45
Осимхен
4-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
17
24
Боревкович
29
Макумбу
5
20
Мусаба
12
Ндиайе
11
Килинк
21
Хольс
99
Лемина
91
Уньяй
91
Уньяй
99
Лемина
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
18
Кутлу
18
Кутлу
8
Сара
Уньяй
9
Икарди
9
Икарди
Уньяй
12
Ндиайе
55
55
12
Ндиайе
5
10
Нтчам
10
Нтчам
5
17
9
Муандилмаджи
9
Муандилмаджи
17
Остались в запасе
Галатасарай
Самсунспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
1
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
516
375
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Самсунспора», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»