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  • «Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

5 декабря 2025, 18:50
Галатасарай
05.12.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Самсунспор
8' Л. Сане 29' В. Осимхен 90+2' В. Осимхен
56' А. Мусаба 88' Э. Килинк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
5
Eyüp Aydın
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
21
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Самсунспор
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
22
Polat Yaldır
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Чакир
88
Караташ
14
Бартакжи
23
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
21
Йилмаз
19
Сане
45
Осимхен
4-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
17
24
Боревкович
29
Макумбу
5
20
Мусаба
12
Ндиайе
11
Килинк
21
Хольс
99
Лемина
91
Уньяй
91
Уньяй
99
Лемина
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
18
Кутлу
18
Кутлу
8
Сара
Уньяй
9
Икарди
9
Икарди
Уньяй
12
Ндиайе
55
55
12
Ндиайе
5
10
Нтчам
10
Нтчам
5
17
9
Муандилмаджи
9
Муандилмаджи
17
Остались в запасе
Галатасарай
Самсунспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
1
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
516
375
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Самсунспора», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Самсунспор»

«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Галатасарай
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