Матч 17 тура чемпионата Турции сведет команды с разными турнирными задачами. «Генчлербирлиги» уверенно чувствует себя в середине таблицы и набрал хорошую форму в последних турах, тогда как «Трабзонспор» продолжает борьбу за места в верхней части и остается одним из самых стабильных коллективов лиги. Противостояние обещает быть напряженным, учитывая текущие показатели обеих сторон.

«Генчлербирлиги»

Хозяева заметно прибавили в атаке. За последние пять матчей команда забила 11 мячей, демонстрируя агрессивный и вариативный футбол. При этом оборона выглядит надежно – всего 3 пропущенных гола за тот же отрезок. «Генчлербирлиги» выиграл три последних домашних матча и подходит к игре с высокой уверенностью. Мбайе Ньянг остается ключевой фигурой впереди и регулярно создает угрозу чужим воротам.

«Трабзонспор»

Гости проводят сильный сезон и не проигрывают уже 11 матчей подряд в Суперлиге. Команда стабильно забивает, отличившись в пяти турах кряду, однако оборона не всегда безупречна – пропущенные мячи стали регулярными. «Трабзонспор» традиционно успешно играет против «Генчлербирлиги» и выиграл четыре последних очных встречи, что добавляет уверенности перед выездом.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

Побеждает в 3 последних домашних матчах

11 голов в 5 последних играх

В среднем 2.20 гола за матч

Пропускает всего 0.60 гола за игру

«Трабзонспор»

Без поражений в 11 матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних игр

В среднем 2.00 гола за матч

Побеждает в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»

Хозяева находятся в отличной форме, особенно дома, но «Трабзонспор» выглядит более опытным и стабильным коллективом. Гости редко уходят без забитых мячей, а атакующий потенциал обеих команд позволяет ожидать результативный матч. При этом фактор класса и история очных встреч склоняют прогноз в пользу гостей, но без разгрома.

Рекомендованные ставки