Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.63

21 декабря 2025 9:15
Генчлербирлиги - Трабзонспор
22 дек. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Трабзонспора» или ничья (Х2)
Сделать ставку

Матч 17 тура чемпионата Турции сведет команды с разными турнирными задачами. «Генчлербирлиги» уверенно чувствует себя в середине таблицы и набрал хорошую форму в последних турах, тогда как «Трабзонспор» продолжает борьбу за места в верхней части и остается одним из самых стабильных коллективов лиги. Противостояние обещает быть напряженным, учитывая текущие показатели обеих сторон.

«Генчлербирлиги»

Хозяева заметно прибавили в атаке. За последние пять матчей команда забила 11 мячей, демонстрируя агрессивный и вариативный футбол. При этом оборона выглядит надежно – всего 3 пропущенных гола за тот же отрезок. «Генчлербирлиги» выиграл три последних домашних матча и подходит к игре с высокой уверенностью. Мбайе Ньянг остается ключевой фигурой впереди и регулярно создает угрозу чужим воротам.

«Трабзонспор»

Гости проводят сильный сезон и не проигрывают уже 11 матчей подряд в Суперлиге. Команда стабильно забивает, отличившись в пяти турах кряду, однако оборона не всегда безупречна – пропущенные мячи стали регулярными. «Трабзонспор» традиционно успешно играет против «Генчлербирлиги» и выиграл четыре последних очных встречи, что добавляет уверенности перед выездом.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • 11 голов в 5 последних играх
  • В среднем 2.20 гола за матч
  • Пропускает всего 0.60 гола за игру

«Трабзонспор»

  • Без поражений в 11 матчах подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем 2.00 гола за матч
  • Побеждает в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»

Хозяева находятся в отличной форме, особенно дома, но «Трабзонспор» выглядит более опытным и стабильным коллективом. Гости редко уходят без забитых мячей, а атакующий потенциал обеих команд позволяет ожидать результативный матч. При этом фактор класса и история очных встреч склоняют прогноз в пользу гостей, но без разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» или ничья (Х2) – коэффициент 1.63
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.63
Победа «Трабзонспора» или ничья (Х2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Трабзонспор Генчлербирлиги
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 