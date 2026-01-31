1 февраля на стадионе «Стад де ла Мено» состоится центральный матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Страсбур» примет «ПСЖ». Хозяева находятся в состоянии феноменального подъeма и претендуют на еврокубки. Гости, идущие вторыми и обладающие лучшей разницей мячей, стремятся продолжить победную серию в лиге. Встреча самой результативной команды лиги и главного фаворита чемпионата обещает стать голевым фестивалем.

«Страсбур»

Коллектив подходит к матчу в статусе самой горячей команды Франции, не проиграв в четырeх турах и одержав три победы подряд. Разгромная победа над «Лиллем» (4:1) на выезде подтвердила невероятную мощь атаки. «Страсбур» демонстрирует лучшую результативность в лиге, забивая в среднем 3.00 гола за игру.

«ПСЖ»

Команда демонстрирует чемпионский характер, одержав пять побед подряд в Лиге 1. Минимальная победа над «Осером» (1:0) стала примером умения добывать результат даже в несыгранных матчах. «ПСЖ» обладает самой надeжной обороной и лучшей разницей мячей, сохраняя статус главного фаворита.

Факты о командах:

«Страсбур»

Побеждает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая атака Лиги 1 на текущий момент

«ПСЖ»

Побеждает в 5 последних матчах Лиги 1

Забивает в 24 последних матчах против «Страсбура»

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в лиге (+26)

Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»

Анализ данных предвещает одно из самых зрелищных противостояний сезона. «Страсбур» – главная сенсация лиги, атакующая машина, забивающая в среднем три гола за матч. Однако именно против «ПСЖ» им предстоит проверка на прочность. Парижане – эталон стабильности и самый сильный коллектив чемпионата, обладающий железной обороной и умением побеждать. История личных встреч безоговорочно на стороне гостей, которые не проигрывали «Страсбуру» 16 из 18 матчей и забивали в 24 поединках подряд. Ключевым станет противостояние лучшей атаки лиги и лучшей обороны. «Страсбур» обязательно создаст моменты и забивает даже «ПСЖ» в последних матчах, но парижане обладают достаточным классом, чтобы забить любому сопернику. Учитывая турнирную ответственность и опыт «ПСЖ», их шансы на победу выше, но остановить «Страсбур» в его текущем состоянии вряд ли получится у кого-либо. Наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа гостей в матче, где будут забиты минимум три гола.

Рекомендованные ставки: