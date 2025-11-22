Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Галатасарай» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 18:50
Галатасарай
22.11.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
55' М. Икарди 57' Б. Йилмаз 66' И. Гюндоган
22' М. Ньянг 77' М. Мимароглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Генчлербирлиги
2
Талиссон
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
33
Рикардо Велью
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Генчлербирлиги
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Dilhan Demir
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
8
Дал Варесанович
АП
16
Furkan Ayaz
ЦФ
4-2-1-3
19
Гювенк
88
Караташ
6
Санчес
42
Бартакжи
90
Синго
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
3-1-3-1-3
2
Талиссон
6
Гутас
23
Ганоушек
35
Улджын
15
20
Деле-Баширу
10
Тонгия
21
Гюрпюз
20
Койта
99
Ньянг
33
Велью
34
Торрейра
91
Уньяй
91
Уньяй
34
Торрейра
Демир
20
Гюндоган
20
Гюндоган
Демир
53
Йилмаз
23
Кутуджу
23
Кутуджу
53
Йилмаз
90
Синго
9
Икарди
9
Икарди
90
Синго
99
Лемина
22
Демир
22
Демир
99
Лемина
20
Койта
21
21
20
Койта
21
Гюрпюз
8
Онур
8
Онур
21
Гюрпюз
35
Улджын
77
Мимароглу
77
Мимароглу
35
Улджын
99
Ньянг
7
Оникуру
7
Оникуру
99
Ньянг
Остались в запасе
Галатасарай
Генчлербирлиги
12
Батухан Шен
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Галатасарай - Генчлербирлиги
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
6
Офсайды
1
3
Количество передач
606
230
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
23
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
4.34
1.66
xGP (предотвращенные голы)
1.44
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Генчлербирлиги», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Генчлербирлиги»

«Галатасарай» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+