22.11.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-2-1-3
19
Гювенк
88
Караташ
6
Санчес
42
Бартакжи
90
Синго
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
3-1-3-1-3
2
Талиссон
6
Гутас
23
Ганоушек
35
Улджын
15
20
Деле-Баширу
10
Тонгия
21
Гюрпюз
20
Койта
99
Ньянг
33
Велью
34
Торрейра
91
Уньяй
91
Уньяй
34
Торрейра
Демир
20
Гюндоган
20
Гюндоган
Демир
53
Йилмаз
23
Кутуджу
23
Кутуджу
53
Йилмаз
90
Синго
9
Икарди
9
Икарди
90
Синго
99
Лемина
22
Демир
22
Демир
99
Лемина
20
Койта
21
21
20
Койта
21
Гюрпюз
8
Онур
8
Онур
21
Гюрпюз
35
Улджын
77
Мимароглу
77
Мимароглу
35
Улджын
99
Ньянг
7
Оникуру
7
Оникуру
99
Ньянг
Остались в запасе
Галатасарай
Генчлербирлиги
12
Батухан Шен
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Галатасарай - Генчлербирлиги
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
6
Офсайды
1
3
Количество передач
606
230
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
23
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
4.34
1.66
xGP (предотвращенные голы)
1.44
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Генчлербирлиги», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Генчлербирлиги»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»