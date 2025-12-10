Введите ваш ник на сайте
«Самсунспор» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.05

10 декабря 2025 10:38
Самсунспор - АЕК
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют
Сделать ставку

11 декабря на стадионе в Самсуне лидеры группы сразятся за важнейшие очки. «Самсунспор» уверенно идeт первым после четырeх туров и показывает зрелый футбол, тогда как «АЕК» набрал отличный ход и побеждает уже шесть матчей подряд. Команды активно используют свои сильные стороны: турецкий клуб эффективно действует в атаке при поддержке трибун, а гости из Афин демонстрируют лучшую результативность в турнире.

«Самсунспор»

Турецкий коллектив лидирует в группе, набрав 10 очков. Команда не проигрывает в Лиге Конференций, имеет лучшую разницу мячей и забивает в каждом матче турнира. В последних 5 играх – 7 забитых и 7 пропущенных мячей. Лучшую форму демонстрирует Карло Хольсе, уже забивший 8 голов в сезоне. При этом «Самсунспор» регулярно допускает ошибки у своих ворот: пропускает в 4 матчах подряд и в среднем 1.40 за игру.

«АЕК»

Афины идут на втором месте с 7 очками и также не знают поражений в трех последних матчах Лиги Конференций. Команда – самая результативная в турнире: 9 голов за 4 встречи. В последних 5 матчах «АЕК» забил 11 мячей, пропустив всего 3. Лука Йович – главная угроза для соперников: 9 голов в 20 матчах. Обращает внимание и надeжная оборона – в среднем всего 0.60 пропущенного за игру.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
  • Забивает в 10 последних играх
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за 5 матчей
  • 3 победы в Лиге Конференций – лучший показатель в группе

«АЕК»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забитого и 0.60 пропущенного за 5 игр
  • В 8 матчах Лиги Конференций подряд обязательно забивает

Прогноз на матч

Команды выглядят максимально близкими по уровню, но «АЕК» сейчас структурированнее и надeжнее в защите. «Самсунспор» силeн дома, однако допускает ошибки, а греческий клуб использует свои моменты более эффективно. Ожидается взаимный обмен голами и плотная борьба – лишиться очков никто не хочет. Вероятно, что гости смогут использовать пространство за счeт лучшей формы атакующей группы.

Прогноз: Обе забьют – коэффициент 2.05
Дополнительно: Х2 (АЕК не проиграет) – коэффициент 1.60

2.05
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций АЕК Самсунспор
