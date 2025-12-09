Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 10 декабря 2025 с коэффициентом 1.82

09 декабря 2025 9:05
Бенфика - Наполи
10 дек. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе забьют
Сделать ставку

На «Эштадиу да Луш» «Бенфика» сыграет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Португальцы набрали всего 3 очка и находятся в сложном турнирном положении, но продолжают бороться за евровесну. «Наполи» с 7 очками пока не гарантировал себе проход, поэтому встреча обещает получиться напряженной и результативной: обе команды в хорошей форме и забивают стабильно.

«Бенфика»

Лиссабонцы нашли стабильность в конце осени. Победа над «Аяксом» 2:0 в Лиге чемпионов вернула интригу, а в национальных соревнованиях команда не проигрывает пять матчей подряд. В последних пяти играх «Бенфика» забила 9 голов и пропустила лишь 4 – улучшилась и оборона, и атакующая реализация. Павлидис остаeтся главным оружием: на его счету 17 мячей в 26 поединках сезона. При этом дома «Бенфика» часто играет активно с первых минут, но иногда допускает ненужные провалы в концовках.

«Наполи»

Неаполитанцы находятся на ходу – серия из пяти побед во всех турнирах, уверенные результаты в Серии А и контроль над ситуацией в группе. В последнем туре ЛЧ был обыгран «Карабах» (2:0), а до этого – минимальная победа над «Ромой» и успех в дерби с «Ювентусом». За 5 последних игр команда забила 9 мячей и пропустила только 3 – самая надeжная оборона в группе. Хейлунд показывает высокую эффективность у чужих ворот – 6 голов в 15 матчах. Исторически «Наполи» также удачно играет против португальцев: три победы подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Бенфика»

  • 3 очка после 5 туров ЛЧ
  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 9 голов за последние 5 матчей
  • Павлидис – 17 голов в сезоне

«Наполи»

  • 7 очков после 5 туров ЛЧ
  • Победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Три победы подряд в личных встречах с «Бенфикой»

Прогноз на матч «Бенфика» – «Наполи»

Обе команды подойдут к матчу с высокой мотивацией: поражение значительно осложнит борьбу за плей-офф. «Бенфика» способна навязать давление дома, особенно при поддержке трибун, но «Наполи» сейчас выглядит более сбалансированно – меньше ошибок в обороне и качественная реализация. Португальцы, скорее всего, найдут свой гол, учитывая стабильность Павлидиса, однако мощность атак неаполитанцев позволяет ожидать хорошей результативности гостей. Матч должен получиться боевым, с голами с обеих сторон и небольшим преимуществом итальянцев по качеству игры.

Прогноз: обе забьют – коэффициент 1.82
Дополнительно: победа «Наполи» – коэффициент 2.25

1.82
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Наполи Бенфика
18+
18+
