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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Бенфика - Наполи
Бенфика - Наполи: обзор матча 10 декабря 2025
Бенфика
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
20'
Р. Риос
49'
Л. Баррейро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Наполи
Завершен
Замена
Tiago Freitas
️️️️➡️️
Фредрик Эушнес
90'
Замена
Жозе Нету
️️️️➡️️
Леандро Баррейро
90'
90'
+7'
87'
Желтая карточка
Антонио Вергара
(фол)
81'
Замена
Антонио Вергара
️️️️➡️️
Эльйиф Эльмас
Желтая карточка
Амар Дедич
78'
Замена
Вангелис Павлидис
️️️️➡️️
Франьо Иванович
76'
Замена
Антониу Силва
️️️️➡️️
Георгий Судаков
76'
74'
Замена
Лоренцо Лукка
️️️️➡️️
Ноа Ланг
59'
Замена
Жуан
️️️️➡️️
Алессандро Буонджорно
52'
Желтая карточка
Ноа Ланг
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Леандро Баррейро
Пас отдал
Ричард Риос
49'
46'
Замена
Леонардо Спинаццола
️️️️➡️️
Матиас Оливера
46'
Замена
Маттео Политано
️️️️➡️️
Сам Беукема
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Ричард Риос
20'
Показать весь матч
Live: Бенфика - Наполи
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:0.
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 2:0.
90+6'
Вангелис Павлидис (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90+6'
Правила нарушил amir rrahmani (Наполи).
90+6'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
90+6'
Правила нарушил amar dedic (Бенфика).
90+5'
Замена у команды Бенфика. Леандро Баррейро ушел, jose neto вышел.
90+4'
Замена у команды Бенфика. Фредрик Эушнес ушел, Tiago Freitas вышел.
90+3'
richard rios (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Наполи).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 7
89'
amar dedic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
88'
Пауза окончена. Матч продолжается.
87'
Пауза в матче. Травму получил Самуэль Даль (Бенфика)
87'
antonio vergara (Наполи) получил желтую карточку за фол.
87'
Самуэль Даль (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил antonio vergara (Наполи).
86'
lorenzo lucca (Наполи) сыграл рукой.
84'
richard rios (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил rasmus hojlund (Наполи).
84'
Момент не реализован! antonio vergara (Наполи). Пас отдал matteo politano.
84'
Вангелис Павлидис (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал vanja milinkovic-savic (Наполи). Проникающий пас делал Леандро Баррейро.
84'
Пауза окончена. Матч продолжается.
83'
Пауза в матче. Травму получил Анатолий Трубин (Бенфика)
82'
Правила нарушил lorenzo lucca (Наполи).
82'
Анатолий Трубин (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Замена у команды Наполи. eljif elmas ушел, antonio vergara вышел.
81'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной в атаке.
81'
Правила нарушил richard rios (Бенфика).
79'
vanja milinkovic-savic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
79'
Вангелис Павлидис (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал vanja milinkovic-savic (Наполи). Пас отдал Энцо Барренечеа.
78'
amar dedic (Бенфика) получил желтую карточку.
76'
Замена у команды Бенфика. heorhii sudakov ушел, antonio silva вышел.
76'
Замена у команды Бенфика. franjo ivanovic ушел, Вангелис Павлидис вышел.
76'
Пауза окончена. Матч продолжается.
75'
Пауза в матче. Травму получил franjo ivanovic (Бенфика)
74'
Замена у команды Наполи. noa lang ушел, lorenzo lucca вышел.
74'
Правила нарушил franjo ivanovic (Бенфика).
74'
amir rrahmani (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Момент не реализован! Скотт Мактоминей (Наполи). Навешивал noa lang с углового.
71'
Анатолий Трубин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
71'
Давид Нерес (Наполи) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал amir rrahmani.
71'
Момент не реализован! noa lang (Наполи). Пас отдал Скотт Мактоминей.
70'
Самуэль Даль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
68'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
68'
Правила нарушил Жуан (Наполи).
68'
richard rios (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Правила нарушил rasmus hojlund (Наполи).
67'
Удар заблокирован. Бил amir rrahmani (Наполи). Длинный пас делал matteo politano..
67'
nicolas otamendi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
64'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
63'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной на правом фланге.
63'
Правила нарушил leonardo spinazzola (Наполи).
62'
franjo ivanovic (Бенфика) в офсайде.
62'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Наполи).
61'
Жуан (Наполи) сыграл рукой.
60'
Правила нарушил franjo ivanovic (Бенфика).
60'
amir rrahmani (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Замена у команды Наполи. Алессандро Буонджорно ушел, Жуан вышел.
59'
franjo ivanovic (Бенфика) в офсайде.
57'
richard rios отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
52'
noa lang (Наполи) получил желтую карточку за фол.
52'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
52'
Правила нарушил noa lang (Наполи).
51'
Правила нарушил Энцо Барренечеа (Бенфика).
51'
Давид Нерес (Наполи) заработал штрафной на правом фланге.
49'
Гол! 2:0! Забил Леандро Баррейро (Бенфика). Ассистент - richard rios.
49'
Алессандро Буонджорно (Наполи) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал leonardo spinazzola.
47'
Энцо Барренечеа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Наполи.
45'
Замена у команды Наполи. sam beukema ушел, matteo politano вышел.
45'
Замена у команды Наполи. mathias olivera ушел, leonardo spinazzola вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+2'
Фредрик Эушнес (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил noa lang (Наполи).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2
45'
noa lang (Наполи) заработал штрафной в атаке.
45'
Правила нарушил amar dedic (Бенфика).
42'
Леандро Баррейро (Бенфика) сыграл рукой.
42'
Момент не реализован! nicolas otamendi (Бенфика).
42'
Удар заблокирован. Бил nicolas otamendi (Бенфика).
41'
mathias olivera отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
41'
Удар заблокирован. Бил Фредрик Эушнес (Бенфика). Ассистент - franjo ivanovic..
39'
Правила нарушил Давид Нерес (Наполи).
39'
Энцо Барренечеа (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
38'
Момент не реализован! Скотт Мактоминей (Наполи). Длинный пас отдал Давид Нерес.
37'
Удар заблокирован. Бил rasmus hojlund (Наполи). Ассистент - mathias olivera..
35'
Скотт Мактоминей (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил franjo ivanovic (Бенфика).
33'
franjo ivanovic (Бенфика) в офсайде.
31'
Пауза окончена. Матч продолжается.
30'
Пауза в матче. Травму получил Джованни Ди Лоренцо (Наполи)
29'
Момент не реализован! Джованни Ди Лоренцо (Наполи). Длинный пас отдал noa lang.
28'
mathias olivera (Наполи) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Фредрик Эушнес (Бенфика).
27'
noa lang (Наполи) в офсайде.
26'
amar dedic (Бенфика) в офсайде.
20'
Гол! 1:0! Забил richard rios (Бенфика).
20'
Удар заблокирован. Бил franjo ivanovic (Бенфика).
19'
Момент не реализован! Энцо Барренечеа (Бенфика).
18'
Момент не реализован! Фредрик Эушнес (Бенфика).
17'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Правила нарушил Алессандро Буонджорно (Наполи).
15'
mathias olivera (Наполи) заработал штрафной в атаке.
15'
Правила нарушил Фредрик Эушнес (Бенфика).
12'
Момент не реализован! Фредрик Эушнес (Бенфика). Пас отдал franjo ivanovic.
11'
franjo ivanovic (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал vanja milinkovic-savic (Наполи). Пас отдал Фредрик Эушнес.
10'
richard rios (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Наполи).
8'
franjo ivanovic (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил amir rrahmani (Наполи).
6'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил amir rrahmani (Наполи).
6'
Момент не реализован! nicolas otamendi (Бенфика). Пас отдал heorhii sudakov.
5'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Наполи).
5'
amar dedic (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
5'
Пауза окончена. Матч продолжается.
4'
Пауза в матче. Травму получил heorhii sudakov (Бенфика)
2'
richard rios (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
1'
rasmus hojlund (Наполи) заработал штрафной в атаке.
1'
Правила нарушил heorhii sudakov (Бенфика).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
88
Tiago Freitas
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Трубин
26
Даль
4
Араужо
19
Отаменди
7
Дедич
14
Эушнес
5
Барренечеа
18
Баррейро
20
Риос
10
Судаков
9
Иванович
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
4
Мактоминей
77
Ланг
7
Нерес
20
Эльмас
19
Хойлунд
18
Баррейро
62
Нету
62
Нету
18
Баррейро
10
Судаков
4
Силва
4
Силва
10
Судаков
14
Эушнес
88
88
14
Эушнес
9
Иванович
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Иванович
16
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
16
Оливера
4
Буонджорно
5
Жуан
5
Жуан
4
Буонджорно
20
Эльмас
26
Вергара
26
Вергара
20
Эльмас
31
Беукема
21
Политано
21
Политано
31
Беукема
77
Ланг
20
Лукка
20
Лукка
77
Ланг
Остались в запасе
Бенфика
Наполи
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бенфика - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
21
Офсайды
4
1
Количество передач
357
520
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
54353
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