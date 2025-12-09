Введите ваш ник на сайте
«Вильярреал» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 10 декабря с коэффициентом 1.6

09 декабря 2025 9:28
Вильярреал - Копенгаген
10 дек. 2025, среда 20:45 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

На «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» завершает непростую кампанию в Лиге чемпионов матчем против «Копенгагена». Испанцы лишились шансов на плей-офф и завершат турнир на последнем месте, но хотят порадовать болельщиков достойным выступлением дома. «Копенгаген» же претендует на переход в Лигу Европы – очки в этом матче для него критически важны.

«Вильярреал»

После разгрома от «Боруссии Дортмунд» (0:4) испанцы восстановились в чемпионате: победы над «Сосьедадом» и «Хетафе» укрепили уверенность в атакующей игре. Команда забивает в трeх матчах ЛЧ подряд, всего 8 голов за пять встреч. Но оборона остаeтся проблемной – 8 пропущенных за тот же период, причeм «Вильярреал» допускает ошибки при переходах из атаки в защиту.
Главная угроза – Альберто Молейро, уже 6 голов в сезоне и постоянное движение между линиями.

«Копенгаген»

Датчане взяли ключевую победу над «Кайратом» (3:2), оставив интригу за третье место. Команда Ларссона играет смело, активно использует центр и навесы с флангов.
Но есть серьeзная проблема – 5 матчей с пропущенными в ЛЧ, и в целом 8 голов в минусе за последние 5 встреч. Оборона часто теряет позицию при быстрых атаках соперника.
В нападении стабильность: 1.60 гола в среднем, а Йордан Ларссон остаeтся главным завершителем с 7 голами.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Победы в 3 последних матчах
  • 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 матчах ЛЧ подряд
  • Пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд

«Копенгаген»

  • Забивает в 4 последних матчах ЛЧ
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Копенгаген»

Испанцы уже избавлены от давления результата и могут сыграть более раскрепощeнно, сосредоточившись на атаке. «Копенгаген» будет действовать прагматичнее, но ему придeтся идти вперeд – ничья может не помочь.

У обеих команд – схожий профиль последних игр: они забивают регулярно, но сбавляют в обороне. Вероятнее всего, матч получится открытым, с голами с обеих сторон: «Копенгаген» способен воспользоваться слабостями хозяев при обороне штрафной, а «Вильярреалу» помогут скорость на флангах и давление в позиционных атаках.

Испанцы выглядят немного предпочтительнее дома, но риск ничьей высок, поэтому оптимально играть с подстраховкой.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • «Вильярреал» с форой (0) – коэффициент 1.62


Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Копенгаген Вильярреал
