На «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» завершает непростую кампанию в Лиге чемпионов матчем против «Копенгагена». Испанцы лишились шансов на плей-офф и завершат турнир на последнем месте, но хотят порадовать болельщиков достойным выступлением дома. «Копенгаген» же претендует на переход в Лигу Европы – очки в этом матче для него критически важны.
«Вильярреал»
После разгрома от «Боруссии Дортмунд» (0:4) испанцы восстановились в чемпионате: победы над «Сосьедадом» и «Хетафе» укрепили уверенность в атакующей игре. Команда забивает в трeх матчах ЛЧ подряд, всего 8 голов за пять встреч. Но оборона остаeтся проблемной – 8 пропущенных за тот же период, причeм «Вильярреал» допускает ошибки при переходах из атаки в защиту.
Главная угроза – Альберто Молейро, уже 6 голов в сезоне и постоянное движение между линиями.
«Копенгаген»
Датчане взяли ключевую победу над «Кайратом» (3:2), оставив интригу за третье место. Команда Ларссона играет смело, активно использует центр и навесы с флангов.
Но есть серьeзная проблема – 5 матчей с пропущенными в ЛЧ, и в целом 8 голов в минусе за последние 5 встреч. Оборона часто теряет позицию при быстрых атаках соперника.
В нападении стабильность: 1.60 гола в среднем, а Йордан Ларссон остаeтся главным завершителем с 7 голами.
Факты о командах
«Вильярреал»
- Победы в 3 последних матчах
- 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 3 матчах ЛЧ подряд
- Пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд
«Копенгаген»
- Забивает в 4 последних матчах ЛЧ
- Пропускает в 4 матчах подряд
- 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Копенгаген»
Испанцы уже избавлены от давления результата и могут сыграть более раскрепощeнно, сосредоточившись на атаке. «Копенгаген» будет действовать прагматичнее, но ему придeтся идти вперeд – ничья может не помочь.
У обеих команд – схожий профиль последних игр: они забивают регулярно, но сбавляют в обороне. Вероятнее всего, матч получится открытым, с голами с обеих сторон: «Копенгаген» способен воспользоваться слабостями хозяев при обороне штрафной, а «Вильярреалу» помогут скорость на флангах и давление в позиционных атаках.
Испанцы выглядят немного предпочтительнее дома, но риск ничьей высок, поэтому оптимально играть с подстраховкой.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
- «Вильярреал» с форой (0) – коэффициент 1.62