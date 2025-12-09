На «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» завершает непростую кампанию в Лиге чемпионов матчем против «Копенгагена». Испанцы лишились шансов на плей-офф и завершат турнир на последнем месте, но хотят порадовать болельщиков достойным выступлением дома. «Копенгаген» же претендует на переход в Лигу Европы – очки в этом матче для него критически важны.

«Вильярреал»

После разгрома от «Боруссии Дортмунд» (0:4) испанцы восстановились в чемпионате: победы над «Сосьедадом» и «Хетафе» укрепили уверенность в атакующей игре. Команда забивает в трeх матчах ЛЧ подряд, всего 8 голов за пять встреч. Но оборона остаeтся проблемной – 8 пропущенных за тот же период, причeм «Вильярреал» допускает ошибки при переходах из атаки в защиту.

Главная угроза – Альберто Молейро, уже 6 голов в сезоне и постоянное движение между линиями.

«Копенгаген»

Датчане взяли ключевую победу над «Кайратом» (3:2), оставив интригу за третье место. Команда Ларссона играет смело, активно использует центр и навесы с флангов.

Но есть серьeзная проблема – 5 матчей с пропущенными в ЛЧ, и в целом 8 голов в минусе за последние 5 встреч. Оборона часто теряет позицию при быстрых атаках соперника.

В нападении стабильность: 1.60 гола в среднем, а Йордан Ларссон остаeтся главным завершителем с 7 голами.

Факты о командах

«Вильярреал»

Победы в 3 последних матчах

1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 матчах ЛЧ подряд

Пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд

«Копенгаген»

Забивает в 4 последних матчах ЛЧ

Пропускает в 4 матчах подряд

1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Копенгаген»

Испанцы уже избавлены от давления результата и могут сыграть более раскрепощeнно, сосредоточившись на атаке. «Копенгаген» будет действовать прагматичнее, но ему придeтся идти вперeд – ничья может не помочь.

У обеих команд – схожий профиль последних игр: они забивают регулярно, но сбавляют в обороне. Вероятнее всего, матч получится открытым, с голами с обеих сторон: «Копенгаген» способен воспользоваться слабостями хозяев при обороне штрафной, а «Вильярреалу» помогут скорость на флангах и давление в позиционных атаках.

Испанцы выглядят немного предпочтительнее дома, но риск ничьей высок, поэтому оптимально играть с подстраховкой.

Рекомендованные ставки