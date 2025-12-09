Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 10 декабря 2025 с коэффициентом 1.61

09 декабря 2025 9:18
Ювентус - Пафос
10 дек. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.61
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

10 декабря в Турине «Ювентус» принимает «Пафос» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды имеют по 6 очков и сохраняют равные шансы на выход. Положение в группе обязывает играть на победу – ничья может не устроить ни одну из сторон. Итальянцы постепенно возвращают уверенность, а кипрская команда остаeтся главным сюрпризом турнира, проводя лучший европейский сезон в своей истории.

«Ювентус»

Туринцы действуют прагматично, но их результаты в Лиге чемпионов нестабильны. В прошлом туре команда одержала непростую победу 3:2 над «Буде-Глимтом» и продлила серию матчей с забитыми мячами до пяти. За этот период «Ювентус» забил 9 и пропустил 6 голов – защита допускает ошибки, особенно во втором тайме. В Серии А игра также не всегда безупречна, но победы над «Кальяри» и «Удинезе» показывают, что команда способна контролировать ход матча. Кенан Йылдыз остаeтся главным оружием в атаке – 9 голов в 23 встречах в сезоне.

«Пафос»

Гости не проигрывают семь матчей подряд во всех турнирах и уверенно чувствуют себя впереди. В пяти последних встречах ЛЧ и чемпионата команда забила 12 голов – отличная реализация. Ничья 2:2 с «Монако» подтверждает высокий уровень интенсивности атак. Проблемы есть и у киприотов: команда пропускает в среднем 1.20 за игру, не всегда выдерживая давление соперника. Но «Пафос» стабильно забивает – серия из девяти матчей показывает, что команда умеет создавать моменты против любого соперника. Домингуш Кина – лидер атак с 6 мячами в 18 играх.

Факты о командах

«Ювентус»

  • 6 очков после 5 туров ЛЧ
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах ЛЧ
  • В среднем: 1.80 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 игр)
  • Йылдыз: 9 голов в 23 матчах

«Пафос»

  • 6 очков после 5 туров ЛЧ
  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 игр)
  • 12 голов за 5 последних игр

Прогноз на матч «Ювентус» – «Пафос»

Обе команды играют результативно и обладают опасными лидерами в атаке. Туринцы выглядят более организованно и обладают домашним преимуществом – в решающих встречах опыт часто играет ключевую роль. Но «Пафос» не случайно собрал 6 очков и забивает больше почти в каждом матче – скорость и прямолинейность их атак могут доставить большие проблемы защите хозяев. С высокой долей вероятности обе команды забьют, а итог встречи определится в концовке.

Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.61
Дополнительно: обе забьют – коэффициент 1.95

1.61
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Пафос Ювентус
