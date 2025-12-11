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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Самсунспор - АЕК
Самсунспор - АЕК: обзор матча 11 декабря 2025
Самсунспор
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
4'
А. Мукуди (АГ)
52'
Р. Марин
63'
А. Койта
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - АЕК
Завершен
90'
+3
Замена
Джеймс Пенрис
️️️️➡️️
Рэзван Марин
90'
+5'
Замена
Ebrima Ceesay
️️️️➡️️
L. Tomasson
85'
84'
Замена
Никлас Элиассон
️️️️➡️️
Абубакари Койта
82'
Замена
Марко Груйич
️️️️➡️️
Петрос Манталос
Замена
Джо Мендес
️️️️➡️️
Зеки Явру
78'
Замена
Сонер Айдогду
️️️️➡️️
Оливье Нтчам
78'
76'
Желтая карточка
Лука Йович
(неспортивное поведение)
Замена
Tahsin Bülbül
️️️️➡️️
Антони Мусаба
74'
63'
ГОЛ! 1:2!
Абубакари Койта
Пас отдал
Лазарос Рота
57'
Желтая карточка
Орбелин Пинеда
(неспортивное поведение)
52'
ГОЛ! 1:1!
Рэзван Марин
46'
Замена
Домагой Вида
️️️️➡️️
Ароль Мукуди
45'
+1'
44'
Желтая карточка
Петрос Манталос
(подножка)
Желтая карточка
Любомир Шатка
33'
7'
Желтая карточка
Рэзван Марин
(подножка)
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ароль Мукуди
Пас отдал
Антони Мусаба
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Петрос Манталос
(К)
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
4
Марко Груйич
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
3-2-1-3
37
Шатка
17
4
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
29
Макумбу
20
Мусаба
11
Килинк
21
Хольс
9
Муандилмаджи
4-2-3-1
1
Стракоша
44
Релваш
2
Мукуди
12
Рота
3
Пилиос
18
Марин
20
Манталос
13
Пинеда
37
Перейра
11
Койта
9
Йович
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
17
99
99
17
10
Нтчам
8
Айдогду
8
Айдогду
10
Нтчам
20
Мусаба
16
16
20
Мусаба
18
Марин
29
Пенрис
29
Пенрис
18
Марин
2
Мукуди
21
Вида
21
Вида
2
Мукуди
11
Койта
19
Элиассон
19
Элиассон
11
Койта
20
Манталос
4
Груйич
4
Груйич
20
Манталос
Остались в запасе
Самсунспор
АЕК
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Самсунспор - АЕК
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
490
439
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
19-го мая
Посещаемость:
19382
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